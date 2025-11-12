Académico e Marítimo foram a sorteio

O Académico do Funchal e o Marítimo da Madeira Andebol SAD ficaram a conhecer os próximos adversários na edição 2025/2026 da Taça de Portugal da modalidade.

Os academistas são os primeiros a entrar em acção logo na 3.ª eliminatória marcada para o próximo 1 de Dezembro, deslocando-se ao reduto do Camões.

Em caso de vitória, os madeirenses recebem na eliminatória seguinte, 1/16 de final no Funchal, o FC Porto. Já o Marítimo também só entra a competir na eliminatória de 20 de Dezembro, deslocando-se a casa do FC Gaia.