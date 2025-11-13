Queda de poste deixa moradores do Estreito de Câmara de Lobos sem televisão e internet

Alguns moradores da Ladeira do Castelejo, no Estreito de Câmara de Lobos, dizem estar sem internet e televisão desde a madrugada de hoje.

Segundo referiram ao DIÁRIO, o vento forte que se fez sentir durante a noite provocou a queda do poste (tal como ilustra a fotografia) e deixou os residentes sem estes serviços, estando o mesmo a ser, perigosamente, amparado pelo fio de luz.

De acordo com os mesmos, apesar de já terem tentado entrar em contacto com a operadora diversas vezes, a situação ainda não está regularizada devido ao número elevado de ocorrências.