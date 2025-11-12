Escola do Estreito modernizada com investimento de 1,5 milhões

Em 47 anos de existência, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos recebeu apenas duas grandes intervenções, ambas concretizadas durante a presidência de Miguel Albuquerque no Governo Regional.

A mais recente, agora concluída, representa um investimento de cerca de 1,5 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e enquadra-se no plano de requalificação e beneficiação do parque escolar público promovido pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

A empreitada incidiu na implementação de medidas de eficiência energética, contemplando a aplicação de isolamento térmico nas paredes exteriores, a substituição da caixilharia por alumínio com corte térmico e vidro duplo, a modernização integral da iluminação com tecnologia LED, a instalação de um sistema fotovoltaico para autoconsumo e intervenções nas coberturas do edifício.

Com esta obra, o Executivo madeirense reforça o compromisso com a valorização das infraestruturas escolares públicas, aliando a sustentabilidade e a redução do consumo energético à melhoria do conforto térmico e funcional de toda a comunidade educativa.

Dirigida por António Mendonça, a escola é frequentada por 540 alunos, 107 professores e 54 funcionários, que passam agora a dispor de um espaço mais moderno, eficiente e ambientalmente responsável.

O presidente do Conselho Executivo agradeceu o investimento, sublinhando que, nos últimos sete anos, esta é a segunda grande intervenção na escola. “Se tivesse de pedir mais algum melhoramento, seria a remodelação do mobiliário”, referiu.