O Forum Madeira vai assinalar o Movember com uma campanha de consciencialização sobre a saúde masculina.

Segundo nota enviada, o movimento global que decorre todos os anos durante o mês de Novembro, o centro comercial, gerido e comercializado pela CBRE, promove uma acção de sensibilização focada na prevenção e detecção precoce do cancro da próstata, testículos e também da mama nos homens.

Sob o mote #àvistadetodos, a campanha estará visível em vários suportes, incluindo a rede de mupis, as redes sociais e a vinilagem dos espelhos dos sanitários do centro.

O principal objectivo é "impactar o público e desmistificar doenças que ainda são vistas como tabu, incentivando conversas francas e abertas sobre temas relacionados com a saúde masculina."

Durante o fim de semana de 15 e 16 de Novembro, o Forum Madeira irá promover uma activação simbólica em parceria com a 1920 Barber Shop. Nessa acção, os clientes pertencentes ao Clube Forum Madeira que apresentem a aplicação móvel poderão aparar gratuitamente o seu bigode, "um gesto que simboliza o compromisso com a causa e reforça a mensagem de apoio, consciencialização e partilha em torno da saúde do homem."

A iniciativa integra-se no programa “Caring for Communities”, desenvolvido pela área de Property Management da CBRE, que visa gerar um impacto positivo nas comunidades onde a empresa actua, promovendo hábitos de vida saudáveis e apoiando causas com propósito. Este ano, a campanha conta ainda com a colaboração e o apoio do Movimento Internacional Movember, criado há 22 anos na Austrália.

Em comunicado, a organização internacional Movember destacou o papel da CBRE Portugal na amplificação da mensagem.