Fórum Madeira promove campanha de sensibilização sobre saúde masculina
O Forum Madeira vai assinalar o Movember com uma campanha de consciencialização sobre a saúde masculina.
Segundo nota enviada, o movimento global que decorre todos os anos durante o mês de Novembro, o centro comercial, gerido e comercializado pela CBRE, promove uma acção de sensibilização focada na prevenção e detecção precoce do cancro da próstata, testículos e também da mama nos homens.
Sob o mote #àvistadetodos, a campanha estará visível em vários suportes, incluindo a rede de mupis, as redes sociais e a vinilagem dos espelhos dos sanitários do centro.
O principal objectivo é "impactar o público e desmistificar doenças que ainda são vistas como tabu, incentivando conversas francas e abertas sobre temas relacionados com a saúde masculina."
Durante o fim de semana de 15 e 16 de Novembro, o Forum Madeira irá promover uma activação simbólica em parceria com a 1920 Barber Shop. Nessa acção, os clientes pertencentes ao Clube Forum Madeira que apresentem a aplicação móvel poderão aparar gratuitamente o seu bigode, "um gesto que simboliza o compromisso com a causa e reforça a mensagem de apoio, consciencialização e partilha em torno da saúde do homem."
A iniciativa integra-se no programa “Caring for Communities”, desenvolvido pela área de Property Management da CBRE, que visa gerar um impacto positivo nas comunidades onde a empresa actua, promovendo hábitos de vida saudáveis e apoiando causas com propósito. Este ano, a campanha conta ainda com a colaboração e o apoio do Movimento Internacional Movember, criado há 22 anos na Austrália.
Em comunicado, a organização internacional Movember destacou o papel da CBRE Portugal na amplificação da mensagem.
O movimento Movember orgulha-se de contar com o apoio da CBRE Portugal. Com esta campanha conseguimos que a nossa mensagem vital sobre a melhoria da saúde masculina chegue a um maior número de pessoas. Estamos muito entusiasmados por poder contar com a CBRE para ajudar a sensibilizar os portugueses para esta problemática Organização Movember