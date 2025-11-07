Associação Hípica da Madeira promove estágios e provas no âmbito do seu plano anual de actividades

A Associação Hípica da Madeira (A.H.M.), localizada na Quinta Villa Alpires, no Caminho dos Pretos, desenvolve a sua actividade nas vertentes de equitação desportiva, lúdica e terapêutica e constitui, na actualidade, a única instituição organizada na ilha da Madeira para a formação de cavaleiros federados pela Federação Equestre Portuguesa (F.E.P.).

Como parte do plano anual de actividades da escola de equitação da A.H.M., ao longo do ano realizam-se estágios de equitação para os cavaleiros federados mais avançados com um Instrutor Mestre de Grau 2, vindo do continente, e Provas de Ensino e de Saltos de Obstáculos.

Nos dias 7 e 8 de Novembro, hoje e amanhã, decorre o estágio de equitação de Outono e no dia 9 de Novembro, domingo, irá decorrer a Poule de Outono, com Provas de Ensino de manhã e Provas de Saltos de obstáculos de tarde. O evento é patrocinado pela empresa concessionária de automóveis C. Santos VP Madeira e é aberto ao público em geral.