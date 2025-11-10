Madeira Friends junta-se à CASA e ao Pingo Doce em campanha de recolha alimentar

Com o objetivo de apoiar situações de carência e emergência alimentar, a associação Madeira Friends uniu esforços com o Pingo Doce e o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo (CASA) na campanha realizada, no último fim-de-semana, nas lojas da cadeia de supermercados na Madeira.

A acção contou com dezenas de voluntários, entre os quais vários membros da comunidade estrangeira residente na ilha, que estiveram destacados sobretudo na loja Pingo Doce do Lido, no Funchal. Durante os dois dias, os participantes ajudaram a recolher alimentos essenciais destinados a famílias em situação de vulnerabilidade em vários concelhos da Região.

De acordo com a direcção da CASA, esta campanha é crucial para garantir apoio contínuo a cerca de 300 famílias, numa altura em que o aumento do custo de vida tem colocado muitas pessoas em dificuldades, mesmo estando empregadas.

O aumento de pedidos ao CASA é cada vez mais notório, conforme noticiou o DIÁRIO na edição impressa desta segunda-feira, 10 de Novembro.

“Muitas das famílias que acompanhamos têm emprego, mas os seus rendimentos já não são suficientes para cobrir as despesas básicas,” explicou a directora da instituição.

“Por isso, estas campanhas de recolha são essenciais para manter o nosso apoio activo”, sublinhou Sílvia Ferreira.

A colaboração entre a CASA e a Madeira Friends não é nova. Há mais de um ano que membros desta comunidade — composta maioritariamente por estrangeiros residentes na Madeira — participam regularmente na recolha e entrega de alimentos, bem como em ações de voluntariado na Loja Social da CASA.

Semanalmente, o Hotel Porto Mare também contribui, disponibilizando excedentes alimentares no final do dia, que são recolhidos por voluntários da CASA, entre os quais se incluem membros internacionais da Madeira Friends. Esta parceria reforça o compromisso conjunto com a solidariedade e a sustentabilidade.

Entre os voluntários, o espírito de gratidão e envolvimento comunitário é evidente.

“Sinto-me muito grata por tudo o que a ilha me tem dado. Quero retribuir, contribuir e apoiar iniciativas como esta — é importante”, referiu Laura van den Berg, voluntária dos Países Baixos. “Foi muito bom conhecer pessoas com o mesmo espírito, sorrir, cumprimentar os locais e conversar com visitantes de todo o mundo. Fico feliz por poder ajudar a manter esta ilha segura, bonita e pacífica”.

Valerie Sautter, de França, destacou que “viver na Madeira é um privilégio, e participar nesta recolha foi uma forma natural de dizer obrigada. Foram dois dias cheios de significado, fiz novos amigos, pratiquei o meu português e percebi o quanto pequenos gestos podem ter um grande impacto”.

Já Yulia Kazakova, da Rússia, residente há mais de dois anos na Madeira, sublinhou: “A Madeira deu-me um sentimento de casa e pertença. Voluntariar nesta campanha foi uma forma simples, mas importante, de retribuir”.

Com esta colaboração contínua, a CASA e a Madeira Friends mostram que a solidariedade não conhece fronteiras, unindo madeirenses e residentes internacionais em torno de um mesmo propósito: apoiar quem mais precisa e fortalecer o espírito comunitário na ilha.

Quem não pôde contribuir para esta campanha durante o fim-de-semana ainda pode fazê-lo até amanhã, dia 11 de Novembro, em qualquer loja Pingo Doce da Madeira, através da compra de vales alimentares que revertem para o CASA.

Entre os produtos mais necessários destacam-se: o azeite, massa, arroz e enlatados. Também são bem-vindos, para complementar o cabaz, produtos alusivos à época natalícia que se avizinha, como broas, bolo de mel ou chocolates.

Sobre a Madeira Friends

A associação Madeira Friends reúne expatriados, nómadas digitais, trabalhadores remotos e locais numa comunidade vibrante e inclusiva. A sua missão é garantir que a comunidade internacional contribui positivamente para esta ilha, fazendo da Madeira não apenas um destino bonito, mas um verdadeiro lar para todos os que aqui vivem, locais e internacionais.



