Governo Regional concede apoio de 280 mil euros ao Rally Madeira Legend 2025

A Secretaria Regional de Economia e o Club Sports da Madeira assinaram, hoje, um protocolo para a realização do Rally Madeira Legend 2025, no valor de 280 mil euros.

O apoio do Governo Regional tem em conta a relevante “promoção desportiva e económica da Madeira”, bem como “a experiência e capacidade técnica na organização do evento”, já comprovada pelo Club Sports da Madeira, que contribui para “o enriquecimento da oferta turística, bem como para a valorização do calendário regional de promoção e animação turística, em linha com os objetivos estratégicos da política de Turismo do Governo Regional”, referiu José Manuel Rodrigues durante a assinatura do acordo para aquela que é a quinta edição do evento internacional ligado ao automobilismo que tem lugar entre os dias 20 a 22 de Novembro.

O presidente do Club Sports da Madeira, José Paulo Fontes fez questão de enaltecer esta prova que se trata de “reviver momentos únicos do automobilismo internacional que também passaram pelas estradas da Madeira, durante muitos anos”.

Para a prova deste ano estão inscritas 61 equipas, 44 são madeirenses. “Muitas dessas viaturas são viaturas que participaram em edições anteriores do Rali da Madeira. O Rali Madeira Legend tem funcionado como uma oportunidade de recuperação desse valioso património automobilístico”, salientou Paulo Fontes.

O diretor de prova, Luís Madruga explicou as etapas da prova, destacando a prova nocturna do Santo da Serra, com duas provas especiais que se iniciam junto ao Campo de Golfe do Santo da Serra.

Mário Oliveira, da organização, aclarou que entre 61 pilotos estão 3 estrangeiros, “entre eles o cabeça de cartaz Renato Travaglia”, um piloto italiano que regressa à Região 20 anos depois de ter ganho o Rali Vinho Madeira” (2005).

Rally Madeira Legend destina-se a viaturas Históricas, Spirit e Legend Show, integrando viaturas que deliciaram os espectadores e adeptos do automobilismo e do “Rali Vinho da Madeira” nos primeiros anos de participação no Campeonato da Europa.