Golfe: a prioridade do Governo Regional PSD/CDS

As notícias mais recentes dão conta que o Governo Regional da Madeira, liderado pelo PSD com o apoio do CDS, pretende construir mais alguns campos de golfe nas ilhas da Madeira e Porto Santo. Sem perder tempo, anunciaram a construção de um campo de golfe no Faial e mais um no Porto Santo. Assim, este Governo, comandado por Miguel Albuquerque, segue as sugestões de outros “elementos de peso” do PSD-Madeira, como por exemplo, Miguel de Sousa. Portanto, este governo regional define as suas prioridades para o futuro da Madeira e Porto Santo: construção de campos de golfe!

Enquanto isso, as obras de “transformação” da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de S. Jorge num lar, prometidas desde 2021 e sempre que há eleições, não passam das boas intenções! As centenas de pessoas em situação de altas problemáticas, continuam a ocupar camas no Hospital Dr. Nélio Mendonça e os doentes aguardam, dias e dias, nos corredores das urgências à espera de uma vaga para internamento! Temos mais de 18.500 utentes sem médico de família e cerca de 20 mil em lista de espera para cirurgias! Com alguma frequência, faltam medicamentos para doentes oncológicos e por isso estes doentes veem adiados os seus tratamentos! E muitas mais falhas poderiam ser apontadas ao nosso Serviço Regional de Saúde, cujo trabalho de todos os profissionais deste setor, é de agradecer e louvar!

Mas, relativamente à mais recente novidade em relação ao golfe, a construção de mais um campo de golfe no Porto Santo, convém lembrar ao senhor presidente do governo regional, que as obras da nova Unidade Local de Saúde estão paradas desde dezembro de 2024, portanto, há quase um ano! Lembrar que as obras de recuperação do cais ainda não avançaram, tal como as obras de recuperação da Barragem do Tanque, que não passaram do papel! E não esquecer as obras no Campo de Futebol do Portosantense e no Pavilhão da Escola! Neste último, entra água quando chove, colocando em perigo os alunos e atletas, aquando das aulas de Educação Física e da prática desportiva. Todas estas obras foram prometidas há anos e nunca avançaram! Contudo, está visto que, para Miguel Albuquerque, nada é mais prioritário do que mais um campo de golfe para a “elite” jogar golfe! Só um dado curioso: imagine-se a quantidade de água - quantos milhares de metros cúbicos? - que será necessária para regar a relva de mais um campo de golfe, numa ilha em que a água (de rega) é um problema!?

Deixo a ressalva que nada tenho contra os campos de golfe! No entanto, defendo a necessidade de hierarquizar-se prioridades e respostas aos problemas reais que afetam a nossa população! Principalmente problemas na área da saúde! É preciso mais investimento na Saúde para proporcionar aos madeirenses e porto-santenses mais e melhores respostas, para que não tenham de gastar as suas economias com idas ao privado para terem consultas e fazer os seus tratamentos e cirurgias!

Haja seriedade na definição das prioridades governativas!