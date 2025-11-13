Rally Madeira Legend com 62 inscritos

O Rally Madeira Legend, que vai para a estrada já no próximo fim-de-semana, conta com uma lista de 62 inscritos. A competição é organizada pelo Club Sports da Madeira e destina-se a concorrentes com modelos que fizeram a história da modalidade.

Com o número 1 nas portas da sua viatura arrancará Renato Travaglia ao volante de um BMW M3 E30. O italiano foi bicampeão europeu e campeão italiano, bem como juntou seis títulos de duas rodas motrizes do seu país.

A lista ontem revelada inclui ainda nomes bem conhecidos como Rui Pinto, Gil Freitas, Adruzilo Lopes, Pedro Mendes Gomes, Bernardo Sousa, Rui Fernandes, Vasco J. Silva, Miguel Gouveia, Cláudio Nóbrega ou José Jarimba. A fazerem a delícia do muito público esperado nas estradas madeirenses surgem o BMW M3 com o número 1 mas também Ford Focus RS WRC, Subaru Impreza WRC S14, VW Golf IV Kit-Car, Ford Fiesta S2000, Toyota Celica GT-Four, Peugeot 206 S1600, várias versões e gerações de Ford Escort RS, Lancia Delta HF Integrale ou mesmo um Audi Sport Quattro.