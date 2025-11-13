Apoios de radiologia ascendem a 2,2 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2025

O Instituto de Administração da Saúde (IASaúde) investiu 2,2 milhões de euros, nos primeiros nove meses deste ano, nos principais apoios disponíveis aos beneficiários do Serviço Regional de Saúde, na área da radiologia. Esta informação, hoje divulgada, surge a propósito do Dia Mundial da Radiologia.

Segundo explica nota à imprensa, esta é uma área que engloba dois acordos de facturação: um para a radiologia de uma forma geral, que inclui exames como o Raio-X, as tomografias e as ecografias, e outro, mais específico, para as ressonâncias magnéticas nucleares, sendo este um meio complementar de diagnóstico que está também contemplado no regime de convenção.



"Estes dois mecanismos de financiamento, as convenções e os acordos de faturação, implicam diferentes procedimentos em termos de comparticipação", indica. No âmbito das convenções, os exames/tratamentos são efectuados sem qualquer encargo para o utente, mediante apresentação de requisição emitida pelo médico assistente do SESARAM, acompanhada da respectiva credencial.



No caso dos acordos de facturação, a comparticipação é processada de forma direta, no momento do pagamento do exame pela entidade competente.



“O que se pretende é ir ao encontro das diferentes necessidades dos utentes, possibilitando que realizem os exames de uma forma mais acessível, mas também respeitando o princípio da livre escolha, em termos de prestador de cuidados de saúde”, salienta a presidente do IASaúde, Rubina Silva.



"A Radiologia é uma especialidade médica cada vez mais essencial nos nossos dias, não só para a detecção precoce de doenças, mas também para o acompanhamento dos tratamentos, aumentando a precisão dos diagnósticos e a qualidade dos cuidados prestados aos doentes", assume o comunicado.



Actualmente, o IASaúde conta com 14 prestadores no âmbito do acordo de facturação de radiologia, aos quais se juntam mais 4 nas Ressonâncias Magnéticas Nucleares (Acordo de facturação e Convenção).

