Depressão Cláudia mobilizou 124 operacionais e 45 veículos na Madeira

Até ao meio-dia de hoje, o Serviço Regional de Protecção civil registou 41 ocorrências, para onde foram mobilizados 124 operacionais e 45 veículos para a resolução das mesmas.

Valter Ferreira, adjunto do Comando do Serviço Regional de Protecção Civil, destacou que a maioria das ocorrências esteve relacionada com a intensidade do vento durante a madrugada, que provocou 27 quedas de árvore e danificou outras estruturas.

“Essencialmente as quedas de árvore foram provocando danos, quer em alguns veículos que se encontravam na via pública, quer em algumas habitações”, disse. Contudo, salientou que não houve registo de vítimas em nenhum dos casos.

“O concelho do Funchal foi onde se registou o maior número de ocorrências, seguindo-se os concelhos da Ribeira Brava e de Santa Cruz.

Sublinhou ainda que o Serviço Regional de Protecção Civil continua a acompanhar a situação meteorológica junto do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e lembrou que ainda está activo o aviso amarelo devido à forte agitação marítima.

“As recomendações mantêm-se. O nosso dispositivo mantém-se em prontidão e em reforço para fazer face a algumas situações porque apesar da melhoria do tempo é espectável que possa haver pontualmente períodos de chuva mais intensos durante o dia de hoje e de amanhã", alertou.