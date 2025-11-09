Pequena queimada mobilizou bombeiros

Uma suspeita de incêndio na zona do Castelejo, em Câmara de Lobos, mobilizou para o local 10 elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, apoiados por três veículos.

As primeiras informações davam conta de um incêndio urbano, mas quando os bombeiros lá chegaram verificaram que se tratava de uma pequena queimada num terreno.