Chega denuncia “colapso operacional” da PSP-Madeira

O deputado do Chega, Francisco Gomes, denunciou o que considera ser uma “situação de colapso no funcionamento e na capacidade de resposta da PSP-Madeira”, a qual também diz ser vítima de uma liderança “incapaz e incompetente”.

As declarações foram feitas durante uma audição parlamentar à Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, tendo Francisco Gomes pedido a demissão do Comandante Regional da PSP na Madeira.

O parlamentar – citado em nota de imprensa – fala em “colapso da autoridade”, “degradação disciplinar” e “impunidade instalada dentro da própria polícia na Região”

Francisco Gomes acusou ainda a Direcão Nacional da PSP de “encobrir abusos, manipular processos internos e proteger incompetência operacional, permitindo a continuação de um comando que classificou como “perigoso para a segurança pública na Madeira”.

"O silêncio do Ministério da Administração Interna perante denúncias oficiais transforma este caso num problema político nacional”, sublinhou.

A PSP-Madeira é hoje um caso grave de desordem institucional. Há abuso de poder, perseguições internas, uso pessoal de meios da polícia e protecção de incompetência. E o mais grave é que a Direção Nacional sabe e encobre. Isto é uma vergonha! Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O deputado fala também de alegada “utilização de viaturas de serviço para fins festivos, cães pessoais dentro de esquadras, patrulhamento reduzido ao limite e agentes exaustos obrigados a serviços extraordinários constantes”. Situações que, a seu ver, demonstram, “o descontrolo do comando”.

Na mesma nota, Francisco Gomes diz ainda ter enviado “três cartas com denúncias documentadas e pedidos de intervenção urgente” à Ministra da Administração Interna, não tendo recebido até à data recebi “uma única resposta”.