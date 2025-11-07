Queimada não autorizada mobilizou bombeiros do Funchal

 DNOTICIAS.PT
Foto arquivo

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, esta tarde, para um incêndio na Rua Dr. Pita, no Funchal.

Para o local foram mobilizados 10 elementos, com uma viatura pesada e uma ligeira de combate a incêndios e uma ambulância.

Quando os elementos lá chegaram verificaram que se tratava de uma queimada não autorizada que foi extinta.

