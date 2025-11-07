Queimada não autorizada mobilizou bombeiros do Funchal
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, esta tarde, para um incêndio na Rua Dr. Pita, no Funchal.
Para o local foram mobilizados 10 elementos, com uma viatura pesada e uma ligeira de combate a incêndios e uma ambulância.
Quando os elementos lá chegaram verificaram que se tratava de uma queimada não autorizada que foi extinta.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo