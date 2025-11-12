Cláudia Gomes justifica comissão de inquérito ao ISAL

A comissão e inquérito ao Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) começa os seus trabalhos na sexta-feira, com a aprovação da metodologia e Cláudia Gomes justificou a iniciativa do PSD.

A deputada, que preside à comissão de inquérito, lembrou que o requerimento surge depois da recusa da direcção do ISAL de se deslocar à comissão de Educação para uma audição.

O ISAL perdeu a acreditação e neste ano lectivo já não recebeu inscrições de novos alunos. O PSD, sublinha Cláudia Gomes, recebeu pais e alunos do instituto que receiam que os alunos não possam concluir as suas licenciaturas.

Cláudia Gomes garante que a comissão de inquérito "não é uma perseguição a ninguém" - a deputada do PS Sancha Campanella é vice-directora do ISAL - e garante a legitimidade do parlamento para tomar esta iniciativa. A deputada do PSD lembra que a Assembleia da República teve uma comissão de inquérito sobre a Universidade Moderna.

Gonçalo Leite Velho, do PS, considera que a comissão de inquérito não tem legitimidade, uma vez que o ISAL é uma entidade privada.