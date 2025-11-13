Veículo fica sem travões e causa acidente na via rápida

Um veículo de mercadorias despistou-se esta manhã no sentido Funchal-Machico, na zona da ponte de São Pedro, em Santa Cruz, embateu contra os rails da via rápida e atingiu ainda um outro carro.

Deste acidente não resultaram feridos, apenas danos materiais nas viaturas.

Segundo foi possível apurar, o veículo de mercadorias terá ficado sem travões.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.