Veículo fica sem travões e causa acidente na via rápida
Um veículo de mercadorias despistou-se esta manhã no sentido Funchal-Machico, na zona da ponte de São Pedro, em Santa Cruz, embateu contra os rails da via rápida e atingiu ainda um outro carro.
Deste acidente não resultaram feridos, apenas danos materiais nas viaturas.
Segundo foi possível apurar, o veículo de mercadorias terá ficado sem travões.
A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.
