Dois feridos num acidente entre duas motos à entrada da via rápida
Uma colisão entre duas motos ocorrida há instantes à entrada da via rápida em Santo António, no sentido Santa Cruz-Funchal, provocou dois feridos.
As vítimas, dois homens, estão a ser socorridos no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. A CPV também está no local.
Sabe-se que uma das vítimas é um homem de 58 anos que se queixa de dores numa perna e num ombro.
O outro sinistrado tem cerca de 40 anos.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo