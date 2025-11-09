Dois feridos num acidente entre duas motos à entrada da via rápida

Uma colisão entre duas motos ocorrida há instantes à entrada da via rápida em Santo António, no sentido Santa Cruz-Funchal, provocou dois feridos.

As vítimas, dois homens, estão a ser socorridos no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. A CPV também está no local.

Sabe-se que uma das vítimas é um homem de 58 anos que se queixa de dores numa perna e num ombro.

O outro sinistrado tem cerca de 40 anos.