Acidente no final da descida de Santa Rita causa congestionamento
Um acidente ocorrido antes das 9h30 na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, mais precisamente no final da descida de Santa Rita, logo após a curva, está a condicionar fortemente o trânsito.
Neste momento desconhecemos o impacto e as consequências maiores deste acidente, mas o certo é que a dupla fila de trânsito já se estende ao nó da Saída Oeste.
As viaturas no final da descida estão a ser direccionadas para a fila da direita.
