Acidente na via rápida resultou em uma vítima ligeira

Foto ViaLitoral

A colisão entre dois veículos ligeiros  que ocorreu há pouco na via rápida, mais concretamente perto da entrada de acesso na zona da Cancela, no sentido Machico- Funchal, resultou em uma vítima ligeira. 

A vítima do sexo feminino, na faixa etária dos 20 anos, foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

O congestionamento automóvel encontra-se com filas de veículos superiores a 4 quilómetros. 

