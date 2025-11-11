Acidente na via rápida resultou em uma vítima ligeira
A colisão entre dois veículos ligeiros que ocorreu há pouco na via rápida, mais concretamente perto da entrada de acesso na zona da Cancela, no sentido Machico- Funchal, resultou em uma vítima ligeira.
Andreia Correia , 11 Novembro 2025 - 17:14
A vítima do sexo feminino, na faixa etária dos 20 anos, foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
O congestionamento automóvel encontra-se com filas de veículos superiores a 4 quilómetros.
