“SESARAM está em risco de perder idoneidade formativa no Serviço de Gastroenterologia”, alerta JPP

Sobre o projecto de Decreto Legislativo Regional - PLM/XV/2025/119 - Realização regular de estudos epidemiológicos regionais sobre o cancro na Região Autónoma da Madeira, apresentado hoje pelo Partido Socialista, o deputado do JPP, Alfredo Gouveia, deu nota das preocupações de alguns especialistas na área da saúde, nomeadamente por causa dos atrasos nos rastreios.

Apesar dos trabalhos realizados na Região, que mostram que há trabalho feito, o parlamentar, que é profissional de saúde, pediu a continuidade alargada de alguns rastreios, bem assim dos protocolos realizados para exames nas unidades privadas de saúde.

Na sua intervenção, referindo-se à falta de equipamentos, deixou um alerta: “SESARAM está em risco de perder idoneidade formativa no Serviço de Gastroenterologia”.