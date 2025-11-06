“O risco existe. Ele não é, aliás, exclusivo da Região”, diz o JPP

O parlamentar do JPP, sobre o projecto de resolução intitulado “Recomenda a avaliação de risco de sobrecarga nos equipamentos públicos coletivos da Região Autónoma da Madeira, de modo a prevenir acidentes”, começou por destacar o trabalho dos profissionais que asseguram a manutenção e fiscalização dos equipamentos públicos regionais, mas não rejeitou a necessidade de dar mais atenção à sobrecarga, porque o risco existe. “Ele não é, aliás, exclusivo da Região”.

Lembrou, a título de exemplo, que foi a prevenção que levou ao encerramento do teleférico da Rocha do Navio, em Santana, à interdição do acesso ao Cristo Rei, ou que leva a constante manutenção pela empresa ViaLitoral.

Carlos Silva considerou, por tal, que a recomendação é bastante útil, sobretudo quando há números que comprovam a carga excessiva e a pressão turística a que estão sujeitos os equipamentos públicos regionais.

Rejeitou que a proposta sirva para “criar alarmismo ou espalhar o medo”, mas não escondeu ser um facto que “as infraestruturas precisam de ser avaliadas e as vidas humanas de ser acauteladas”.

“Antes que a casa seja arrombada, antes que haja qualquer acidente – que nunca serão totalmente evitáveis, tudo se faça que que eles não ocorram e continuemos a prestar um serviço seguro e de qualidade aos madeirenses e porto-santenses”.