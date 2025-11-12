SESARAM chumba na avaliação sindical Estruturas mais representativas de médicos e enfermeiros criticam estagnação de processos pendentes e falta de respostas às reivindicações. Governo mantém tabu sobre a nova administração da empresa pública gestora da saúde. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 13 de Novembro.

Um dos destaque fotográfico desta primeira página diz respeito à notícia 'Tecto' de nuvens baixou 400 metros Estudo científico realizado ao longo das últimas duas décadas revela que o fenómeno é bem mais acentuado na ilha da Madeira do que em Tenerife.

Outros destaques:

Andebol da Madeira já produziu mais de 30 embaixadores

Hotelaria e restauração mantêm inflação acima do País Preços não têm baixado este ano, apesar da taxa estável desde Março

E, por fim, Sete anos de prisão para violador do Caniçal Tribunal confirma pena mas terá de rever a medida de expulsão do arguido.

