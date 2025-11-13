Uma madrugada de trovoada, vento e chuva no Porto Santo

De uma noite muito tempestuosa no Porto Santo, não houve nada de acontecimento menos bons a assinalar, segundo o DIÁRIO conseguiu apurar.

A meio da madrugada, forte chuva, vento e trovada atingiram a ilha do Porto Santo. De facto houve um período desta madrugada em que o vento e a trovoada ocorreram fora do normal, mas sem contudo ter consequências graves para os porto-santenses.

Já de manhã as condições eram bem melhores, mas ainda com vento moderado e forte (durante a madrugada o máximo da rajada foi de 89 km/hora), alguns aguaceiros e esporádicas trovoadas.

Devido a estas condições atmosféricas o navio 'Lobo Marinho' da Porto santo Line não realizou viagem. O ATR 72 da Binter vai realizar as suas viagens programadas para hoje.