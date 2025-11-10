Semana começa com muitas nuvens na Madeira e poucas nuvens no Porto Santo
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta segunda-feira, períodos de céu muito nublado na ilha da Madeira e pouco nublado no Porto Santo.
Há possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca a partir da tarde, em especial nas terras altas. O vento vai soprar fraco (inferior a 15 km/hora).
Especificamente para a área do Funchal, esperam-se períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca a partir da tarde e vento fraco (inferior a 15 km/hora).
Em relação ao mar, na costa Norte teremos ondas de noroeste com 2 a 3 metros de altura e na costa Sul ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros de altura, sendo de 1,5 a 2,5 metros de altura na parte oeste da ilha da Madeira.
A temperatura da água do mar vai rondar os 22/23ºC.