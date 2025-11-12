The Pommer Pub recebe o projecto musical ‘Tiago Sena’

O The Pommer Pub, localizado na promenade do Lido, recebe no próximo sábado, 15 de Novembro, pelas 22 horas, o projecto musical 'Tiago Sena', para uma noite de música ao vivo.

O artista, reconhecido no panorama musical regional pela sua voz e pelas versões pessoais de canções de outros intérpretes, tem vindo a apostar cada vez mais na composição de temas originais, que passam a integrar os seus concertos. O espectáculo será apresentado em quarteto, com um repertório que mistura pop, rock e folk, acompanhado de groove.

A formação do projecto inclui Tiago Sena (voz e guitarra), Francisco Aguilar (saxofone e vozes), Gonçalo Sousa (baixo) e Pedro Temtem (bateria).