'Juan & Friends' sobem ao palco do The Pommer Pub no dia 1 de Novembro

No próximo sábado, 1 de Novembro, às 22 horas, o palco do The Pommer Pub recebe a estreia do projecto 'Juan & Friends', prometendo uma noite especial de boa música e cumplicidade artística.

No projecto 'Juan & Friends', Juan Freitas convida amigos a explorar sonoridades, proporcionando encontros musicais improváveis. Nesse sentido, o público pode esperar uma selecção de covers cuidadosamente adaptada ao ambiente acolhedor e intimista do espaço, num concerto que promete proximidade, emoção e boa energia.