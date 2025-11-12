Cátia Vieira Pestana recandidata-se à presidência das mulheres socialistas da Madeira

A presidente das Mulheres Socialistas da Madeira, Cátia Vieira Pestana, anunciou a sua recandidatura à liderança da estrutura, apresentando como lema 'Pela igualdade: resistir, transformar, agir.'

No final de um mandato de dois anos, Cátia Vieira Pestana sublinha a importância de dar continuidade ao trabalho iniciado, aprofundando o projecto político que tem colocado as mulheres no centro da acção socialista na Região Autónoma da Madeira.

“Nestes dois anos percorremos um caminho de proximidade e de diálogo. Levámos a estrutura e o partido a diversos pontos da ilha para ouvir histórias, vivências e, sobretudo, opiniões. Estivemos atentas aos múltiplos retrocessos de que as mulheres têm sido alvo, apresentámos propostas, quer através de moções que apresentadas em congresso, na defesa dos direitos políticos das pessoas com deficiência e relativamente à Igualdade no poder regional.Também reforçámos a nossa presença nos órgãos nacionais, alcançando a presença no Secretariado Nacional das MS-ID, uma aspiração há muito reivindicada pela Madeira. As MSM afirmaram-se como um espaço de participação, de visibilidade e de influência política. Mas, os tempos exigem mais de nós: exigem resistência aos retrocessos e ação pela igualdade”, afirmou Cátia Vieira Pestana.

Segundo nota à imprensa, na moção de recandidatura que apresentará brevemente, a actual presidente e recandidata destacará a urgência de reforçar o trabalho no terreno, com uma estratégia assente na formação, mobilização e escuta activa das mulheres em todas as freguesias da Região.

Entre as principais prioridades para o próximo mandato, a actual Presidente e candidata realça a criação de um Fórum Igualdade – Resistir. Transformar. Agir. A implementação de uma Rede de Apoio às Mulheres Eleitas pelo Partido Socialistas, bem como a constituição de grupos de trabalho nas áreas da violência doméstica, direitos das mulheres e poder local.

De acordo com o comunicado, Cátia Vieira Pestana, o Fórum Igualdade – Resistir. Transformar. Agir “será um grupo de discussão paritário, que reunirá militantes e não militantes, comprometidos com a promoção da igualdade e dos direitos das mulheres e pretenderá alargar o espectro político do partido e reforçar a ligação entre a política e a sociedade civil”.

Relativamente à Rede de Apoio às Mulheres Eleitas pelo Partido Socialista “pretende definir-se como um espaço de partilha, cooperação e formação, com o objectivo de fortalecer a liderança feminina na política regional e local, criar mecanismos de apoio mútuo e promover condições efectivas de igualdade e representação em todos os níveis da actuação política”.

“A igualdade não se declara, constrói-se. É tempo de resistir aos populismos, transformar as estruturas e agir com coragem e visão. É isso que propomos para este novo ciclo”, reforçou Cátia Vieira Pestana.