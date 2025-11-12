IL reconhece pertinência da proposta socialista sobre toxicodependência

Gonçalo Maia Camelo começou por referir o "desastre" que foi a lei de 2023 que alterou as quantidades de droga para consumo e que dificulta a acção das entidades policiais. O deputado da IL reconhece que "há consenso na despenalização do consumo" de drogas, mas não em relação que "um grupo de partidos de esquerda e extrema-esquerda" fez.

No entanto, a IL deve acompanhar a proposta do PS porque reconhece a sua "pertinência" ao apresentar uma resposta para o problema que várias entidades apontam "a falta de medidas de reinserção" de toxicodependentes depois de realizados os tratamentos.