Ivo Vieira é o quinto treinador despedido na I Liga em 11 jornadas

O treinador Ivo Vieira protagonizou hoje a quinta 'chicotada psicológica' na I Liga portuguesa de futebol, em 11 jornadas, ao ser despedido pelo Tondela, clube que deixa no 17.º e penúltimo lugar da competição.

A derrota sofrida no sábado na receção ao Vitória de Guimarães, por 1-0, representou o fim da linha para Ivo Vieira, de 49 anos, que termina o ciclo no Tondela na I Liga de 2025/26 com um saldo de sete derrotas, três empates e apenas uma vitória e um total de 11 golos marcados e 24 sofridos.

Ivo Vieira sucede na lista de despedimentos a João Pereira, afastado após a 10.ª ronda do comando técnico do Casa Pia, que foi orientado na 11.ª jornada por Gonçalo Brandão e alcançou um empate 2-2 perante o Benfica, no Estádio da Luz, subindo da 16.ª para a 15.ª posição.

A I Liga viveu um período de acalmia desde que Bruno Lage foi despedido pelo Benfica, em 17 de setembro, elevando, naquela altura, para três o número de despedimentos na competição, depois de José Mota (AVS) e José Faria (Estrela da Amadora), também afastados após a quinta jornada.

O técnico dos 'encarnados' já tinha ficado sob contestação quando o Benfica cedeu o empate (1-1) na receção ao Santa Clara, nos últimos instantes do tempo de compensação, tendo ficado sem espaço de manobra quando perdeu depois na receção aos azeris do Qarabag, por 3-2, na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, depois de ter estado a vencer 2-0.

José Mourinho sucedeu a Bruno Lage logo na ronda seguinte (sexta), no que representou um regresso ao clube lisboeta, depois de se ter estreado como treinador principal precisamente ao comando do Benfica, na temporada 2000/01.

O atual treinador dos 'encarnados' estreou-se frente a outra equipa que protagonizou uma 'chicotada psicológica' na mesma semana, o AVS, que despediu José Mota e contratou João Pedro Sousa na sétima jornada, depois de uma curta passagem de Fábio Espinho como interino.

O Estrela da Amadora protagonizou a outra saída após a quinta jornada, tendo afastado do comando técnico José Faria, que só substituído à oitava jornada, por João Nuno, tendo os 'tricolores' sido orientados de forma interina por Luís Silva.

- Mudanças de treinador na edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol: