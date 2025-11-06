PSD rejeita “acusações” e “suspeitas” dos socialistas

Sobre o projecto de resolução intitulado “Recomenda a avaliação de risco de sobrecarga nos equipamentos públicos coletivos da Região Autónoma da Madeira, de modo a prevenir acidentes”, Vera Duarte, do PSD, rejeita as acusações e as suspeitas lançadas pelo PS em relação aos equipamentos públicos regionais.

Acrescentou, no entanto, que esta preocupação, a de manutenção e de fiscalização, “há muito que se encontra devidamente enquadrada” na legislação existente e aplicável e gestão levada a cabo pelas várias entidades.

A social-democrata sublinhou que a Madeira dispõe de mecanismos e de profissionais capacitados e diz que o PS, com este projecto de resolução, apenas traz mais demagogia e alarme à população.

A proposta socialista acabou por ser rejeitada.