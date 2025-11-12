CH considera proposta socialista "desactualizada" e "irresponsável"

O projecto de resolução do PS para um plano regional parta pessoas com consumos aditivos e dependências não tem em conta "a realidade actual", afirma Hugo Nunes. O deputado do CH analisou a proposta socialista que tem por base "legislação que já não está em vigor" e não tem em conta a evolução do problema da toxicodependência.

O CH considera que o problema da droga foi "criado pelo PS e pela geringonça" que aumento o tráfico de droga.

Uma proposta "irresponsável" porque não tem em conta o peso financeiro das medidas e trata um problema grave com medidas "demasiado frágeis".