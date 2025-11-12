Candidaturas abertas para segundo workshop integrado na Academia Azul

O Workshop de Narrativas Azuis, organizado pelo centro de investigação do mar MARE-Madeira/ARDITI/UMa, "apresenta uma oportunidade única para jovens na Madeira", anuncia, naquele que será a segunda oportunidade para obter mais competências, desta feita sobre "'Narrativas Azuis', que pretende "transformar ciência marinha em histórias e arte que inspiram".

"Acolhendo mentores de Portugal e da Europa com experiência, sucesso profissional e prémios em jornalismo, videografia, arte, educação e liderança, este workshop tem como objetivo inspirar os jovens a seguirem várias carreiras na área da comunicação" e já tem as candidaturas abertas.

Assim, durante dois dias, 18 e 19 de Dezembro, "os jovens explorarão como criar histórias envolventes, vídeos e obras de arte inspiradoras, além de ganharem confiança na comunicação e liderança", incentiva a quem tenha entre 16 e 30 anos, para não perder "esta oportunidade especial de adquirir novas competências e inspirar-se".

A iniciativa conta com "o apoio da Baillie Gifford (Reino Unido), este workshop é gratuito para todos os participantes e o transporte pode ser providenciado. O espaço é limitado e as candidaturas encerram no dia 18 de Novembro.

"Aprenda mais e inscreva-se" no website do MARE-Madeira: https://mare-madeira.pt/events/stories/.