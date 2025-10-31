Congestionamento habitual com obras a complicar

As já iniciadas obras de requalificação de todo o nó da Cancela que há meses e meses condicionam a circulação na zona, estão agora numa fase em que nos próximos 10 meses é garantido que quem por lá circula vai apanhar muito trânsito, lento e demorado.

É o que está a acontecer desde ontem, numa zona habitual de congestionamentos matinais, mas que agora nem nas sextas-feiras irá escapar a longas filas. Neste momento, são cerca de 6 km de extensão devido a tráfego intenso e, como referido, devido às obras que condicionam sobretudo o sentido Machico - Ribeira Brava.

Entre os km 25 e 19 conte com para e arranca e depois disso tudo correrá mais tranquilamente, com excepção da zona desde o acesso à rotunda do Hospital até ao Campo da Barca, ao longo da Cota 40.

Ainda assim, tenha em atenção que o piso pode estar molhado e um pouco por todo o lado, daí há cautelas muito evidentes que terá de adoptar para evitar deslizes inesperados.

Boa condução e boa sexta-feira.