Duas zonas de congestionamento também nesta sexta-feira

Embora, habitualmente, as sextas-feiras sejam dias com menor movimento de viaturas durante os inícios de manhãs, mais recentemente não tem acontecido. Hoje, duas zonas se destacam como zonas de congestionamento devido a tráfego intenso na Via Rápida.

A primeira e habitual, no sentido Machico - Ribeira Brava , começa na Cancela e estende-se por cerca de 4 km. A segunda começa na zona do Pilar e já tem cerca de 1 km, mas no sentido Ribeira Brava - Machico.

Estas são as duas zonas de maior complexidade para quem está na estrada, mas não é de menosprezar outras zonas, como a do nó de Câmara de Lobos até à subida de Santa Rita, bem como a saída da Via Rápida na zona do Hospital e com extensão até ao Campo da Barca. Neste momento, também a zona dos Viveiros começa a ser afectada, aliás em ambas as saídas/entradas.