EB1/PE/C da Ponta do Sol assinala São Martinho com tradição e alegria

A EB1/PE/C da Ponta do Sol assinalou, hoje, o Dia de São Martinho, numa celebração repleta de tradição, partilha e alegria.

As comemorações decorreram nos três edifícios — 'Sede', 'Madalena do Mar' e 'O Sol' — num ambiente cheio de convivência e espírito festivo.

Nos edifícios 'Madalena do Mar' e 'O Sol', o tradicional Magusto realizou-se durante a manhã. "O cheiro das castanhas assadas e cozidas encheu o ar, despertando o entusiasmo de crianças e adultos e trazendo à memória o sabor das tradições de outono", refere a direcção da escola.

No edifício 'O Sol', as crianças assistiram à projeção da Lenda de São Martinho e exploraram canções alusivas à época, aprendendo de forma divertida o significado e os valores associados a esta celebração.

Já no edifício 'Sede', no período da tarde, os alunos exploraram a Lenda de São Martinho e os alunos do 3.º ano encantaram toda a comunidade escolar com uma apresentação em fantoches da história 'A Maria Castanha!' — uma dramatização criativa, divertida e muito animada.

O momento alto do dia foi o assar das castanhas, com professores e alunos a saltarem à volta da fogueira, num gesto simbólico de partilha e confraternização. As crianças e alunos também levaram castanhas assadas para casa, enchendo os cartuchos que construíram com materiais reutilizáveis, promovendo assim a criatividade e a consciência ambiental.

O Dia de São Martinho na EB1/PE/C da Ponta do Sol foi, assim, uma celebração marcada pela alegria, pelo convívio e pelo espírito de união, mantendo viva uma das tradições mais queridas do outono português.

A direcção da escola agradece ainda a ajuda da Junta de Freguesia da Ponta do Sol com a oferta das castanhas.