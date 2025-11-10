São Martinho enche-se na véspera

Depois de um fim-de-semana fraco, o adro da igreja de São Martinho e a rua de acesso voltaram a encher-se esta segunda-feira, véspera do feriado em honra do padroeiro. Visitantes e famílias aproveitaram a noite amena para cumprir a tradição, entre o cheiro a bacalhau assado, o fumo das castanhas e o burburinho das conversas.

O movimento ganhou força ao cair da noite, coincidindo com a hora da missa da novena e a prova de atletismo pelas ruas da freguesia. No palco lateral à igreja, Octávio Freitas é o artista cartaz para animar o público, enquanto as barracas vendem bacalhau assado a 18,50 euros e castanhas a três euros a dúzia.

Comerciantes como Susy Freitas e Vítor Ramos mostraram-se satisfeitos com a afluência. Visitantes veteranos, como Manuel Gouveia, conhecido por Capinha, reforçaram a tradição: “Venho todos os anos, é tradição”, disse. Amanhã, a missa e a procissão estão marcadas para as 19h30, e todos esperam que São Martinho “dê uma ajuda” e que a festa não seja molhada.

Fotos: Hélder Santos/ASPRESS