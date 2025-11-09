Médico de família em falta para mais de 18.500

Mais de 18.500 utentes sem médico de família é a manchete que faz esta edição do seu DIÁRIO de domingo. "SESARAM garante que o processo de atribuição de especialistas em falta está para breve, explicando que está em curso a contratação de 14 novos clínicos internos", damos conta numa matéria que poderá ler na página 7. Ainda sobre a temática da saúde, "Diabetes representam 67% das consultas no Serviço de Endocrinologia", assunto para ler da entrevista que está na dupla 28 e 29.

Bacalhau à moda antiga como manda a tradição assinala a época. "No Monte, escondido numa ruela estreita, há um pequeno espaço onde o 'São Martinho' ganha outro sabor há 22 anos", desvendamos. "Só nesta semana vendo uns 400 quilos à vontade", revela Teresa Fernandes. "Há quem venha do Caniçal, os turistas adoram e até o padrasto de Ronaldo leva para casa", resumimos a temática que poderá ler nas páginas 4 e 5.

Desvio milionário julgado pela 4.ª vez é tema de justiça, mas não é qualquer caso, como poderá na página 8, que "não há memória em Portugal de um mesmo caso ter tido quatro julgamentos".

Já em Casos do Dia, fique a par desta situação de Motociclistas apanhados a circular ilegalmente na Lagoa do Caramujo. Está na página 9.

Por fim, Restaurar memórias é um artigo de duas páginas (2 e 3) que conta a história de Mariana Capelo, "mais uma jovem que pertence à 'Geração do Futuro'", que "abraçou um trabalho de persistência, ciência e amor pelo património".

Bom dia e boa leitura.