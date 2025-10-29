Nascimento destaca aposta de jovens empreendedores na Ribeira Brava

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, destacou a importância da abertura do novo Oculista da Ribeira, afirmando que se trata de “uma mais-valia e uma oferta relevante para a Ribeira Brava, reforçando o potencial da vila em termos de serviços e comércio”.

O autarca sublinhou que o investimento concretizado por dois jovens profissionais da área da ótica é “um sinal de confiança no concelho e na sua vitalidade económica”, acrescentando que “a aposta destes jovens é motivo de orgulho para todos os ribeira-bravenses, porque demonstra que a nossa terra continua a ser um lugar de oportunidades, com futuro e esperança nas novas gerações”.

Para Ricardo Nascimento, a criação de novos espaços de proximidade, especialmente nas áreas da saúde e bem-estar, contribui para “melhorar a qualidade de vida da população e fortalecer o tecido comercial local”, lembrando que a autarquia tem procurado criar “um ambiente favorável ao investimento e ao empreendedorismo”.

A inauguração do novo espaço reuniu diversas entidades locais e marcou, segundo o autarca, “mais um passo na afirmação da Ribeira Brava como uma vila moderna, dinâmica e com uma oferta de serviços cada vez mais diversificada e de qualidade”.