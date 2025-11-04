Guterres profundamente preocupado com constante violação de cessar-fogo

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, manifestou-se hoje "profundamente preocupado com as cominuas quebras do cessar-fogo" na Faixa de Gaza, após mais de dois anos de guerra.

António Guterres respondia a perguntas em conferência de imprensa, à margem da II Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social, em Doha, Qatar.

"Profundamente preocupado com as continuas quebras do cessar-fogo", declarou, alertando as partes para que tais violações "devem cessar e todas as partes devem respeitar as decisões da primeira fase do acordo de Paz".

O plano de pacificação de Gaza foi patrocinado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, com a mediação também de Qatar, Egito, Turquia e Arábia Saudita, e entrou em vigor há um mês, permitindo a troca de reféns israelitas em posse do grupo islamista radical Hamas, com e sem vida, por prisioneiros palestinianos.

Contudo, têm existido recontros entre as Forças da Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) e membros do grupo palestiniano que protagonizou o ataque terrorista de 07 de outubro de 2023, o qual desencadeou a grande ofensiva militar hebraica.