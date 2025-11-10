Cruzeiro Transatlântico de Portugal ao Brasil - 16 dias no Costa Diadema

Embarque no Costa Diadema e atravesse o oceano de Lisboa ao Rio de Janeiro num cruzeiro de 16 dias repleto de sol, cultura e diversão. Uma viagem, três continentes — memórias para sempre.

Embarque numa viagem inesquecível a bordo da ‘Rainha do Mediterrâneo’!

De Lisboa ao Rio de Janeiro, passando por Espanha, Canárias e Cabo Verde, o Costa Diadema oferece uma travessia única que liga três continentes num cruzeiro cheio de sol, cultura e descontração.

Costa Diadema – de Lisboa ao Rio de Janeiro

Partida: 7 de novembro de 2026

Duração: 16 dias / 15 noites

Embarque: Lisboa

Desembarque: Rio de Janeiro

Itinerário: Lisboa, Cádis, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Mindelo, Maceió, Salvador, Rio de Janeiro

Preço: desde 1.309 € por pessoa em cabine dupla interior

O valor por pessoa inclui: 16 dias de cruzeiro em cabine dupla interior, pensão completa nos restaurantes principais e buffet (opções para dietas especiais), taxas portuárias, acesso gratuito a ginásio Technogym, aulas de fitness, piscinas, jacuzzi, pista de jogging e campo desportivo, espetáculos e shows internacionais.

Não inclui passagens aéreas, despesas de reserva, restaurantes temáticos ou de especialidades, consumos a bordo e em terra, gratificações, Seguro, despesas extras de carácter pessoal e outros serviços não mencionados.

Reserve já o seu lugar a bordo do Costa Diadema com a Intertours e viva uma experiência transatlântica inesquecível!

Tanto o preço como a disponibilidade deste programa estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours Travel Consulting – 291 208 920 ou [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @AdobeStock e @Unsplash