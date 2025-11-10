'Saúde e Protecção Civil' e MEO reforçam rede para comunicações de emergência

Foi esta tarde assinado um protocolo entre a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, através do Serviço Regional de Proteção Civil, e a MEO, que reforça a parceria na manutenção de uma rede redundante para comunicações de emergência, sustentado nas capacidades por satélite, com vista a garantir a resiliência, continuidade operacional e resposta imediata em situações de crise ou catástrofe. O sistema é uma alternativa à rede SIRESP e liga estrategicamente os atores do Sistema Regional de Emergência e Proteção Civil.



“Esta parceria estratégica vai permitir que o Serviço Regional de Proteção Civil tenha a sua disposição uma maior capacidade para materializar Planos de Comunicações perante situações de acidente grave ou catástrofe. Estamos a antecipar, prevenir e a reunir as condições para ajudarmos os madeirenses e porto-santenses em situações que esperemos nunca aconteçam, mas que garantem que as comunicações essenciais para a resposta em cenários de emergência, permaneçam ativas mesmo nas situações mais críticas”, explicou a secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas.