Maior exercício militar anual na Madeira arranca hoje

Forças e meios da Marinha, Exército e Força Aérea participam, a partir de hoje e até à próxima sexta-feira, no exercício conjunto ‘Zarco 25’, que visa reforçar a defesa militar da Madeira. Durante esta vasta operação de treino, as estruturas de comando e controlo e as forças serão confrontadas com incidentes, decorrentes da evolução de um cenário actual, com vista a maximizar a interoperabilidade entre forças e a resiliência da defesa militar do arquipélago.

Uma nota de imprensa do Comando Operacional da Madeira descreve que o exercício ‘Zarco 25’ está inserido no Plano Anual de exercícios conjuntos do Estado-Maior-General das Forças Armadas e serve para promover o treino operacional de forma integrada e convergente, para testar e avaliar os planos e as acções relativas à defesa militar do arquipélago da Madeira, com especial incidência em situações de necessidade de reforço de vigilância do Espaço Estratégico de Interesse Nacional Permanente.

Uma espécie de balanço antecipado do ‘Zarco 2025’ será feito na conferência de imprensa que o comandante operacional da Madeira, major-general Paulo Lopes da Silva, vai dar na próxima quinta-feira, pelas 11h00, nas instalações do Comando Operacional da Madeira.

OUTROS ASSUNTOS NA AGENDA:

09h30 - Sessão de abertura do VI Encontro Regional para a Intervenção Comunitária, com abordagem do tema ‘O Impacto da Era Digital no Desenvolvimento das Comunidades’. Terá lugar no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira e conta com a presença da secretária regional Paula Margarido.

11h00- Deputados do PSD/Madeira na Assembleia da República promovem uma conferência de imprensa sobre o Orçamento do Estado para 2026 na sede partidária da Rua dos Netos.

12h00- Conferência de imprensa do JPP na sala de imprensa da Assembleia da Madeira, tendo Élvio Sousa como porta-voz.

12h00- Conferência de imprensa do PS junto à Fundação Princesa D. Amélia, na Avenida do Infante. A porta-voz é a deputada Sancha de Campanella.

16h00- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a nova subestação da Empresa de Electricidade da Madeira no Lombo do Meio, Canhas.

18h00- Abertura do Madeira Ladies Open, torneio internacional de ténis feminino integrado no circuito da International Tennis Federation (ITF), categoria W50, na Quinta Magnólia.

18h30- Palestra “Vamos Falar Sobre Cancro da Próstata”, organizada pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a decorrer na FNAC Madeira.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 10 DE NOVEMBRO:

1483 - Nasce Martinho Lutero, teólogo e reformador religioso alemão.

1668 - Nasce o compositor e cravista francês François Couperin, expoente do Barroco.

1722 - É estabelecido por lei, sobre os vinhos e aguardentes, um imposto especial, designado de "Subsídio Literário", para a manutenção dos estudos e subsistência das escolas menores, que vigorou até 1857.

1759 - Nasce Friedrich Schiller, poeta, dramaturgo e teórico literário alemão.

1849 - É criado, no reinado de D. Maria II, o Tribunal de Contas - "Instituição necessária em qualquer Governo regular, qualquer que seja a forma e princípio da sua constituição".

1871 - O explorador britânico Henry Stanley encontra, na selva da África Central, o missionário David Livingstone, considerado perdido.

1875 - É fundada a Sociedade de Geografia de Lisboa.

1887 - Lourenço Marques, atual Maputo, capital de Moçambique, passa a cidade.

1910 - A Inglaterra, velha aliada de Portugal, reconhece de facto a República Portuguesa.

1913 - Nasce Álvaro Cunhal, líder comunista português.

1918 - Sai o primeiro número do jornal "O Vermelho", pequeno semanário editado por um grupo de benfiquistas.

1923 - I congresso do PCP, em Lisboa, nos dias 10, 11 e 12. É eleito secretário-geral José Carlos Rates.

1933 - Uma carta do Papa Pio XI ao cardeal-patriarca de Lisboa D. Manuel Gonçalves Cerejeira assinalava oficialmente o lançamento da Ação Católica Portuguesa, nova organização do apostolado católico no país.

1938 - O líder fascista Benito Mussolini adopta legislação antissemita.

1944 - A Alemanha de Hitler utiliza um novo míssil contra o Reino Unido, o foguete V-2.

1945 - É fundada a Federação Mundial da Juventude Democrática, da qual é membro a JCP.

1959 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) condena o apartheid na África do Sul e a discriminação racial em qualquer parte do mundo.

1961 - Desvio de um avião da linha Casablanca-Lisboa, por membros da oposição Democrática dirigidos por Palma Inácio, para lançamento de panfletos sobre Lisboa, que apelam à resistência à ditadura.

1967 - A nave espacial norte-americana Surveyor 6 pousa na Lua no Sinus Medii (Baía Central) e envia fotos da barra magnética na plataforma, o que permitiu aos investigadores determinar a concentração de material magnético na superfície lunar.

1968 - Guerra Colonial. O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) condena as incursões militares portuguesas no território do Zaire.

1969 - A Rua Sésamo, criada pela equipa da Children's TV Network, com Jim Henson, estreia-se na PBS, estação pública norte-americana.

1973 - O secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, chega a Pequim e afirma a disponibilidade dos Estados Unidos para completar o processo de normalização das relações diplomáticas com a China.

1975 - Na Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) são aprovadas as resoluções que qualificam o sionismo como uma forma de racismo e que estabelecem a participação da Organização para a Libertação da Palestina em todas as convenções sobre o Médio Oriente.

1979 - Fundação da Juventude Comunista Portuguesa, pela unificação da União de Estudantes Comunistas e da União da Juventude Comunista.

1982 - Morre, aos 75 anos, Leonid Brejnev, funcionário do Partido Comunista da União Soviética, líder da União Soviética por 18 anos.

1984 - É detido Nicolo Milano, um dos mais destacados "patrões" da máfia siciliana, em Itália.

1985 - A lista encabeçada por Adriano Moreira vence a eleição para a nova direção do CDS (Centro Democrático Social).

1988 - Álvaro Cunhal, secretário-geral do PCP, é condecorado com a Ordem Karl Marx, a mais alta distinção da República Democrática Alemã.

1989 - Morre, aos 82 anos, o ator Barroso Lopes, o último dos comediantes, depois de Vasco Santana e António Silva.

- O Muro de Berlim começa a ser derrubado.

1994 - O embaixador português José Cutileiro é nomeado por consenso para o cargo de secretário-geral da União da Europa Ocidental, a organização europeia de defesa que agrupa a maior parte dos países da União Europeia.

1999 - É oficialmente criada a Agência Mundial Antidopagem em Lausana, Suíça. O canadiano Richard Pound é eleito presidente.

2001 - A Organização Mundial do Comércio (OMC) aprova a adesão da República Popular da China.

2003 - O ministro das Obras Públicas, Carmona Rodrigues, apresenta o Plano Estratégico Ferroviário para o Século XXI.

- A Organização Mundial do Comércio considera "incompatíveis" com as regras da organização as sobretaxas sobre as importações de aço impostas pelos Estados Unidos para proteger a sua indústria.

2004 - O Prémio Secil de Arquitetura é atribuído a Eduardo Souto Moura pelo projeto do novo Estádio Municipal de Braga.

- O poeta brasileiro Paulo Henriques Britto vence o Prémio Portugal Telecom de Literatura Brasileira com a coletânea de poesias "Macau".

2005 - O ministro do Ensino Superior e Ciência e Tecnologia, José Mariano Gago, afirma que o Governo vai avançar em 2006 com um programa de combate ao abandono e insucesso escolar no Ensino Superior.

- Morre, com 81 anos, Joaquim Machado, editor e livreiro, fundador da Livraria Almedina, em Coimbra (1955).

2006 - A Direção da Universidade de Santiago de Compostela delibera por unanimidade retirar o título de doutor "honoris causa" concedido ao ditador espanhol Francisco Franco (1892-1975) em 1965.

- Jorge Vaz de Carvalho, presidente do Instituto das Artes, vence o Prémio de Tradução Científica e Técnica da União Latina/FCT, com a versão portuguesa da obra do século XVIII "Principi di Scienza Nuova", "Ciência Nova", de Giambattista Viço.

- O Benfica entra no Guinness Book of Records 2007 como clube com mais associados do Mundo: 160.392 sócios.

- Morre, com 87 anos, o ator norte-americano Jack Palance, óscar pela interpretação no filme "City Slickers".

2007 - A XVII Cimeira Ibero-americana de chefes de Estado e de Governo dedicada à coesão social termina em Santiago do Chile e é ensombrada por um incidente entre Hugo Chávez e o rei Juan Carlos de Espanha. O Rei Juan Carlos mandou calar o Presidente da Venezuela, que voltou a chamar "fascista" ao ex-chefe de Governo José Maria Aznar.

- Morre, com 84 anos, o escritor norte-americano Norman Mailer, duas vezes vencedor do Prémio Pulitzer e cedo ganhou o epíteto de "enfant terrible". Cofundador da revista alternativa nova-iorquina "Village Voice".

2008 - A União Europeia aprova o lançamento da primeira operação naval desde sempre para lutar contra a pirataria ao largo da Somália e no golfo de Aden, anuncia a presidência francesa da União Europeia.

- Morre, com 75 anos, a cantora lírica Ana Lagoa.

2009 - Morre, com 32 anos, o alemão Robert Enke, jogador do Hanover, antigo guarda-redes do Benfica.

2011 - O ex-vice-presidente do Banco Central Europeu Lucas Papademos assume a liderança da coligação governamental na Grécia. O objetivo é aprovar as medidas assinadas como contrapartida do novo empréstimo antes das eleições.

- Morre, aos 67 anos, Ivan Martin Jirous, poeta e ex-dissidente checo, subscreveu a Carta 77, o manifesto anticomunista contrário à política de Moscovo e ao regime totalitário da então Checoslováquia.

2013 - O espanhol Marc Marquez (Honda) sagra-se campeão de MotoGP, tornando-se, aos 20 anos, o mais jovem vencedor do Mundial da categoria máxima do motociclismo de velocidade.

- Morre, com 72 anos, Luís Cardoso de Menezes, economista, empresário, antigo administrador da RTP.

2014 - Morre, aos 83 anos, Ken Takakura, ator e um dos intérpretes mais conhecidos do cinema japonês.

2015 - A moção de rejeição do PS ao Programa do XX Governo Constitucional liderado por Pedro Passos Coelho é aprovada com 123 votos favoráveis de socialistas, BE, PCP, PEV e PAN, o que implica a demissão do executivo PSD/CDS-PP.

- Morre, aos 96 anos, Helmut Schmidt, antigo dirigente social-democrata alemão, chanceler de 1974 a 1982. Foi chefe de redação (1983) e depois diretor (1985-1989) do Die Zeit, um dos mais prestigiados semanários alemães.

2017 - A Venezuela entra em 'default' ao falhar o pagamento dos juros de um título de 650 milhões de dólares (560 milhões de euros) da empresa elétrica estatal Corpoelec.

- A presidente do Parlamento da Catalunha, Carme Forcadell, sai da prisão depois de pagar 150.000 euros de caução previstos nas medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal de Justiça espanhol, que investiga o seu papel na tentativa separatista catalã.

- A judoca Maria Siderot conquista a medalha de ouro nos -48kg nos Europeus de sub-23, numa categoria em que Joana Diogo arrecada o bronze, em Podgorica, Montenegro.

2019 - O Presidente da República da Bolívia, Evo Morales, renuncia ao cargo, depois de quase 14 anos no poder.

- O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), liderado por Pedro Sánchez vence as eleições legislativas espanholas, mas sem conseguir uma maioria absoluta.

2020 - Morre, aos 65 anos, Saeb Erekat, académico e político palestiniano, secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina.

- Morre, aos 83 anos, Artur Portela, conhecido como Artur Portela Filho, escritor, jornalista e investigador e que, em 1970, fundou e dirigiu o Jornal Novo e depois o semanário Opção. Fez parte do Conselho da Comunicação Social e depois da Alta Autoridade para a Comunicação Social, eleito pela Assembleia da República.

2021 - A China e os Estados Unidos concluem uma "declaração conjunta sobre o fortalecimento da ação climática", em Glasgow, Reino Unido, onde decorre a conferência sobre o clima COP26.

- Morre, aos 93 anos, João Paes, compositor, musicólogo e crítico de música, antigo diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos, diretor da antiga Rádio Cultura (atual Antena 2), presidente da Juventude Musical Portuguesa e responsável pela programação musical da Lisboa 94 - Capital Europeia da Cultura, na área da música erudita.

2022 - O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, demite-se, após semanas de polémica sobre um contrato-promessa para a construção do Centro de Exposições Transfronteiriço, em Caminha. É acusado pelo Ministério Público do crime prevaricação por atos cometidos quando era presidente da câmara de Caminha, Viana do Castelo.

- Morre, aos 86 anos, Gil Teixeira Lopes, pintor e professor, autor de uma obra neofigurativa e abstrata que está representada nas coleções da Fundação Calouste Gulbenkian, na Biblioteca Nacional de Paris, em França, no Museu do Vaticano, em Itália, na Biblioteca do Congresso em Washington, nos Estados Unidos.

2024 - Morre, aos 88 anos, Alina Vaz, atriz, estreou-se, ainda aluna do Conservatório, na peça "Rei Lear", de Shakespeare, com encenação de Francisco Ribeiro, "Ribeirinho", em 1955, no Teatro da Trindade, em Lisboa. Participou no México, em 1989, no Festival Cervantino, onde ganhou o prémio de Melhor Interpretação Feminina.

