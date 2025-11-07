Martínez divulga convocados lusos para duelos com República da Irlanda e Arménia

O selecionador Roberto Martínez divulga hoje os convocados de Portugal, com dois regressos esperados, e uma ausência, para os duelos com a República da Irlanda e Arménia, que devem confirmar o apuramento luso para o Mundial2026 de futebol.

Depois de terem falhado a 'janela' de outubro, ambos devido a lesão, o lateral João Cancelo e o médio João Neves são nomes quase certos nas escolhas do técnico espanhol, que espera assegurar este mês o nono apuramento, sétimo seguido, da seleção portuguesa para a fase final de um Campeonato do Mundo.

Cancelo chegou mesmo a estar em dúvida para os dois últimos jogos de Portugal no Grupo F, mas recuperou a tempo no Al Hilal, enquanto Neves ainda chegou a ser chamado em outubro, acabando dias depois por ser dispensado.

Ambos serão 'reforços de peso' para Martínez, que nos últimos dias perdeu a contribuição de Nuno Mendes, jogador que tem sido determinante na seleção nacional, mas que foi esta semana obrigado a parar no Paris Saint-Germain devido a lesão.

Mesmo castigado para o jogo com a República da Irlanda, Bruno Fernandes deverá integrar a convocatória, assim como Pedro Neto, apesar de o extremo ter falhado o duelo do Chelsea na Liga dos Campeões por causa de uma questão física.

A conferência de imprensa de divulgação da lista de convocados de Roberto Martínez está agendada para as 12:30, na Cidade de Futebol, em Oeiras.

Portugal defronta a República da Irlanda, em 13 de novembro, às 19:45, e depois recebe a Arménia no dia 16, no Estádio do Dragão, no Porto, às 14:00.

Na quinta jornada, um triunfo em Dublin garante logo à seleção nacional o apuramento para o Mundial2026, mas o empate poderá ser suficiente, caso a Hungria não vença na Arménia.

A seleção lusa lidera o grupo com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio que se vai disputar no próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.

Após a conferência de Martinez, também na Cidade do Futebol, o selecionador dos sub-21, Luís Freire, revela os escolhidos para o encontro com a República Checa, que vai decorrer em Hradec, em 18 de novembro, de apuramento para o Euro2027.