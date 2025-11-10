PSP identifica dois suspeitos de tráfico de droga no Caniçal e Água de Pena

O Comando Regional da PSP da Madeira anunciou, ao final desta tarde, a identificação de dois indivíduos, com 37 e 64 anos, suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

A acção dos polícias surgiu na sequência de uma investigação a diversas denuncias anónimas, as quais reportavam actividades relacionadas com esta prática nas freguesias do Caniçal e Água de Pena

Segundo a PSP, as denúncias reflectiam o “grande alarme social” sentido pelas populações locais, receosas de que este tipo de crime pudesse ainda conduzir a outros furtos e roubos, normalmente praticados por cidadãos consumidores.

Assim, no cumprimento de mandados de busca domiciliária, a PSP de Machico identificou os dois suspeitos e procedeu à apreensão de 26 doses individuais de "bloom", 3 doses Haxixe, 1 dose de Heroína e 185 euros em numerário.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e ficaram ambos sujeitos a Termo de Identidade e Residência.