MAI preocupada com aumento de violações, roubos de veículos e tráfico de droga

A ministra da Administração Interna disse hoje que a criminalidade não está a "aumentar substancialmente", mas manifestou preocupação com alguns crimes que estão a subir, como violações, roubos de veículos e tráfico de droga.

Maria Lúcia Amaral afirmou que os dados indicam que tanto a criminalidade geral como a criminalidade violenta e grave não estão a "aumentar substancialmente", mas "o grande motivo de preocupação" é a subida dos crimes de violação, de roubo de veículos e tráfico de droga.

"Esta criminalidade, pela sua natureza e pela natureza da violência que proporciona, tem uma capacidade de gerar inquietação que outros crimes não têm", disse a ministra, que está a ser ouvida na Assembleia da República no âmbito do debate no parlamento da especialidade da proposta do Governo para o Orçamento de Estado para 2026 (OE2026),

Para a ministra, estes aumentos são "relevantes" e "merecem uma reposta e reflexão".