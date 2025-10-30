Turista sofre queda na Vereda da Eira do Serrado

Uma turista com cerca de 60 anos caiu esta manhã quando percorria a Vereda da Eira do Serrado, no Curral das Freiras.

A queda ocorreu quando a estrangeira caminhava a cerca de dois quilómetros da estrada principal, e deixou-a impossibilitada de continuar o percurso.

Para o local seguiu uma ambulância do destacamento do Curral das Freiras e um veículo de apoio do quartel de Câmara de Lobos, num total de sete bombeiros.

A turista apresentava suspeita de fractura numa perna e foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.