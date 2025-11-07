Encerramento da Rua da Árvore para montagem do presépio de Natal em Machico gera críticas

O ex-vereador e actual membro da Assembleia Municipal de Machico, Norberto Maciel, eleito pelo PSD, manifestou-se publicamente contra a decisão da autarquia de encerrar novamente a Rua da Árvore para a montagem do presépio de Natal, uma prática que, segundo o social-democrata, “tem causado transtornos na mobilidade e insatisfação popular” nos últimos anos.

Em nota enviada à comunicação social, Norberto Maciel considera que a medida “é contra o povo de Machico” e que o município deveria procurar alternativas que não afectassem o trânsito nem o quotidiano da população. “Não se encontra crítica positiva de ninguém sobre o encerramento da rua da Árvore para colocar o presépio de Natal projectado pelo presidente da Câmara Municipal. Até parece que Machico tem muita falta de espaço para os efeitos de Natal”, afirmou.

O autarca acusa ainda a actual presidência de manter decisões herdadas do anterior executivo, considerando que “parece que ainda continuam a ser dadas ordens externas que mandam mais do que o próprio presidente da Câmara Municipal”.

“Assim Machico não vai progredir nem evoluir. Num vale tão aberto e atrativo, encerrar ruas para montar um presépio é sinónimo de falta de criatividade ou de guerrilha política. Precisamos de medidas construtivas e que condigam com a vontade e o conforto do povo”, acrescenta.

Norberto Maciel alerta também para questões de segurança rodoviária, sublinhando que o encerramento da Rua da Árvore canaliza o trânsito para a ponte junto à praia de areia amarela, uma estrutura que “necessita de reabilitação e tem um parecer técnico que recomenda a limitação de trânsito”.

O social-democrata termina reafirmando a sua oposição à medida: “Não aceito o encerramento da Rua da Árvore para colocar um presépio e tudo farei para fomentar a crítica a tal decisão. Com o actual executivo, parece que todas as más decisões do passado vão continuar a persistir”.