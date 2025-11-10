Furtaram e danificaram carro no Porto da Cruz

Um automóvel, de marca ‘Volkswagen Golg 3’, foi furtado no passado fim-de-semana, no Porto da Cruz.

Segundo o filho do proprietário, os ladrões “gastaram um quarto de tanque de gasolina” e voltaram a estacionar o carro no mesmo sítio.

O lesado referiu que furtaram as caixas de som, arrancaram a antena, vandalizaram a fechadura e deixaram ainda o veículo com um pneu furado.

Pede assim à população da freguesia para estar atenta a este tipo de situações e apela a quem tenha alguma informação sobre o sucedido para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública.