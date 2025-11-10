Há 26 anos era anunciado que a EMIR passava a operar 24 horas por dia

Foi em Novembro de 1999 que se anunciou que a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) ia passar a laborar 24 horas por dia. A alteração seria introduzida no ano seguinte.

Na época, as instalações do Serviço Regional de Protecção Civil funcionavam na Quinta Magnólia. Para levar à alteração do horário, eram necessárias duas salas que estavam cedidas à Escola de Hotelaria e Turismo, pelo que o executivo madeirense estava a realizar esforços para que tal fosse possível. No fundo, era necessário criar espaço para que as equipas médicas e de enfermagem descansassem, bem como instalações sanitárias.

Além disso, o DIÁRIO dava conta de que, para longo prazo, estava a ser pensada a mudança de instalações. A Quinta Magnólia tratava-se de um espaço provisório que não teria as condições necessárias para albergar todos os serviços da Protecção Civil.