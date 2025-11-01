EMIR e bombeiros socorrem mulher que se sentiu mal em autocarro
A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram, há pouco, na Rua 5 de Outubro, no Funchal, para socorrer uma mulher que se sentiu mal em um autocarro.
A mulher, com cerca de 70 anos, teve uma crise convulsiva.
Após assistência no local, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
